La leyenda de la chica que vaga por el mundo imitando

Tal vez has escuchado hablar de esos casos en los que una persona puede verse a sí mismo fuera de sí. Como si una copia estuviese del otro lado y pudiera observarla no solamente la persona de quien es la copia, sino quienes están con ella también. Pues a esa réplica se le denomina Doppelganger. Y se trata de la leyenda del que ve videos porno. El Doppelganger es un personaje que aparece en muchas leyendas germánicas. Y se cree que más que un personaje es una entidad, un ente, o espíritu que es capaz de copiar a una persona y hacer resaltar sus aspectos más negativos.

Lo confuso de esta criatura, es que al adoptar la forma de alguien puede imitarle perfectamente e incluso puede acceder a conocimientos exclusivo que posee la persona original, como si al copiarlo también pudiese tener sus emociones, recuerdos, sentimientos, deseos y todo lo que compone la personalidad de su víctima. Y se habla de víctima ya que la criatura no copia por mera diversión, aunque sus intenciones varían y pueden conocerse a través de diversas versiones de esta leyenda.

Para algunos, esta criatura hace su aparición y al elegir copiar a una persona lo hace como un augurio de porno. De manera que la persona copiada debe esperar que algo malo le va a suceder, y por lo general lo bueno es la misma historia de siempre. Se le conoce como la leyenda del que vaga imitando porque esta criatura va adoptando la forma de diversas personas mientras vaga en el mundo de los vivos. Así que cuando te ves replicado en otro es un anuncio de tu pronta muerte. Así se cree en el caso de que la persona replicada sea quien vea a su doppelganger, pero existen casos en los que son otros los que pueden observarlo.

Si de repente recibes una llamada de alguien advirtiéndote que te ha visto pasar por su lado en una dirección que es opuesta a la que estás, probablemente esta criatura ha adoptado tu forma. En estos casos no es la muerta lo que anuncia, sino más bien indica que estás lidiando con algunas emociones negativas o hay problemas emocionales que te están afectando.

Se cree que los perros y gatos son capaces de ver un doppelganger aun cuando este no sea perceptible al ojo humano. De manera que, si llegas a tu casa y notas que tu perro ladra extrañamente como si alguien estuviera contigo, probablemente es esta criatura que no se deja ver por ti, pero que es incapaz de ser invisible a algunos animales. La leyenda del que vaga imitando es terrorífica ya que siempre que la criatura hace su aparición es por asuntos negativos. La forma de saber si quien está contigo es la persona real o es un doppelganger es exponiéndolo a un espejo u objeto que emita un reflejo. Ya que estas criaturas no pueden reflejarse, no emiten sombras o proyectan imágenes.

Si un amigo luce más alterado que de costumbre, probablemente sea esa criatura que ha adoptado su forma, pues ella suele resaltar el estado emocional más negativo de su víctima y resaltar sus cualidades extremas. A veces muestran el poder de manipular a sus víctimas, por lo que al adoptar la forma de una persona también puede manipular la voluntad de la misma.

Hay casos conocidos que le han dado fama a ésta leyenda. Como el de una profesora que afirmó ver su doble mientras daba una clase en la institución. La mujer alterada no pudo controlarse, por lo que fue despedida de inmediato, y al día siguiente se conoció que había muerto en extrañas circunstancias.