ACELERACIÓN DEL UNIVERSO

Corrían los años 1915 cuando Albert Einstein agrego una constante cosmológica a sus ecuaciones y así compensar la acción gravitatoria, todo esto buscando adaptar sus resultados a la creencia de esos años, que el universo era estático, Pero cuando el astrónomo norteamericano Edwin Hubble encontró un corrimiento al rojo de las líneas espectrales de todas las galaxias, proporcional a su distancia (Vo = Ho D), la única explicación era que el universo se estaba expandiendo, y probablemente tuvo su inicio en el Big-Bang, Albert Einstein reconoció su error y catalogó a su constante cosmológica como “el peor error de su vida”. De ahí en adelante el problema se centró en tratar de discernir que camino tomaría la expansión. Existían básicamente tres caminos dependiendo de la densidad de materia del universo (expresada como Wo= r / rc, donde r es la densidad actual del universo y rc la densidad crítica para que el universo colapse), Wo > el universo colapsaría en algún momento, Wo < 1 se expandirá para siempre y Wo = 1, el universo está en un estado estacionario (no se expande ni contrae), tres caminos basados en la hipótesis que los efectos gravitacionales de la materia, al ser siempre atractivos e influyentes sobre el espacio, harían que el universo se desacelere. Nunca se había podido ni confirmar ni desechar ninguna de estas opciones ya que las mediciones de r tenían error estándar muy alto, sin embargo muchos teóricos se inclinaban por Wo =1, ya que entonces la energía cinética sería igual a la potencia, es decir la energía total del universo sería exactamente igual a 0, por lo tanto el universo nace de la nada no habría que hacer nada para crearlo- Pero hace 10 años científicos iniciaron un estudio que revolucionaria por completo la cosmología moderna. Estudiaron el redshift de supernovas del tipo Ia, ubicadas entre 200 y 11.000 millones de años luz y por lo tanto muy lejanas en el tiempo, luego graficaron el brillo aparente máximo versus el redshift de las lejanas, para después compararlas con las cercanas, y descubrieron que la curva va hacia arriba!!, Es decir, las supernovas de alto redshift están mucho más lejos de lo que un universo desacelerado les predecía. Los astrónomos encontraron que Wo << 1, con mas precisión: Wo ± 0.2, este valor es tan pequeño, que no implica que el universo este disminuyendo su velocidad, sino que la ha estado aumentando durante su vida, o por lo menos en el intervalo de medición. Pero, por qué el universo aumenta su velocidad de expansión? Cosmólogos han buscado una respuesta a esta pregunta y precisamente en la constante cosmológica de Einstein han encontrado una solución. Descomponiendo Wo en dos partes, una proveniente de las interacciones gravitacionales y la otra consecuencia de la energía de vacío que sería responsable del empuje. Sumando estas dos componentes se obtiene Wo << 1 y un final para el universo frío y muerto.